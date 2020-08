Israel: Proteste gegen Netanjahu

Tel Aviv. Tausende Israelis haben im ganzen Land erneut gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Wie die Polizei am Samstag abend auf Anfrage mitteilte, versammelten sich allein in Jerusalem mehr als 10.000 Menschen zu Protesten. In Tel Aviv blockierten Demonstranten demnach mehrere Straßen nahe dem zentralen Rabin-Platz. ­Darüber ­hinaus protestierten Menschen auch auf Brücken an Autobahnen. Seit Wochen gehen Menschen in Israel gegen Netanjahu auf die Straße, der wegen Korruption angeklagt ist und für seine Handhabung der Coronakrise in der Kritik steht. (dpa/jW)