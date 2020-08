Libyen: Umbildung der »Konsensregierung«

Tripolis. Nach tagelangen Protesten in Libyen hat der Chef der »Konsensregierung« in Tripolis, Fajes Al-Sarradsch, eine Kabinettsumbildung verkündet. Sarradsch beförderte am Samstag den bisherigen Vizeverteidigungsminister Salah Al-Din Al-Namrusch an die Spitze seines Ministeriums. Zum neuen Armeechef ernannte der Regierungschef den General Mohammed Ali Al-Haddad. Innenminister Fathi Baschagha wurde suspendiert. In Tripolis und weiteren westlibyschen Städten, die sich unter der Kontrolle der Konsensregierung befinden, hatte es zuletzt große Proteste gegen die politische Elite gegeben. Hunderte Demonstranten forderten unter anderem ein Ende der Korruption sowie der Energie- und Wasserkürzungen. (AFP/jW)