»Internationales antifaschistisches Antikriegstreffen in Tradition der proletarischen Grenztreffen im Riesengebirge«. Tschechisch-deutsches Freundschaftstreffen. Samstag, 29.8., 10 Uhr, Grenze Waltersdorf an der Lausche/Horni Svetla. Veranstalter: AG Dreiländereck der Linkspartei Zittau u. a.

»Weltweite Solidarität statt internationale Kriege«. Im Rahmen des 325. Friedenswegs für eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide wird der Ostermarsch 2020 nachgeholt. Samstag, 29.8., 10.30 Uhr, Rolandplatz, Burg (bei Magdeburg). Aufrufer: Offene Heide

»Kurdische Filmtage: Min Dit – Die Kinder von Diyarbakir«. Spielfilm über die Morde »unbekannter Täter«, organisiert durch Polizei und staatlich unterstützte islamistische und faschistische Gruppen, denen Tausende zum Opfer fielen. Sonntag, 30.8., 20.30 Uhr, Reilstr. 78, Halle/Saale. Info: kurzelinks.de/min-dit

»Gedenken an die Opfer des Faschismus«. In Erinnerung an die Befreiung 1945, mit Kranzniederlegung. Sonntag, 30.8., 11 Uhr, Friedhof Reichenhainer Str., Chemnitz. Veranstalter: VVN-BdA Chemnitz

»Alle Dörfer bleiben«. Großdemo gegen Braunkohleabbau in Garzweil. Sonntag, 30.8., 12 Uhr, von Keyenberg (Wendehammer), 13 Uhr von Immerath (Kreuzung L277/L19) nach Lützerath. Veranstalter: Bündnis aus Umweltverbänden

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.