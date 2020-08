Lee Miller Archives, England/ZDF Eine der wenigen Kriegsfotografinnen im Zweiten Weltkrieg: »Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin«

Die Getriebenen

Vielkritisierter Film, der aber doch als Fernsehding einiges an Unterhaltung bietet. Juli 2015: Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Elend, vulgo imperialistischer Ausbeutung. Es geht um die sogenannte Flüchtlingskrise, und wir halten fest: Josef Bierbichler als alternd-grantelnd-kranker Horst Seehofer ist ein absolutes Ereignis. D 2020.

RBB, Sa., 20.15 Uhr

Bronson

Er gilt als der brutalste wie der berühmteste Häftling Englands: Michael Gordon Peterson alias Charles Bronson. Nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale wird er zum ersten Mal eingesperrt. Zahlreiche Schlägereien und Geiselnahmen sorgen dafür, dass er so schnell nicht mehr rauskommt. Er verbringt 30 Jahre in Einzelhaft. CAY/GB 2008.

Tele 5, Sa., 22.05 Uhr

Die durch die Hölle gehen

Michael, Nick und Steven werden 1968 eingezogen und aus den USA nach Vietnam verschifft. Während Michael unversehrt zurückkehrt, wird Steven schwer verletzt. Nick desertiert und taucht in einer Saigoner Spielhölle unter, wo er durch russisches Roulette eine Menge Geld gewinnt. Eines Tages will ihn Michael nach Hause holen, doch Nick erkennt ihn nicht mehr. Michael Ciminos grandiose Beschreibung menschlicher Deformation. Mit Robert de Niro. USA 1978.

3sat, Sa., 23.30 Uhr

Philosophie: Coaching

Betrug oder Befreiung?

Coach zu sein ist ein veritables Geschäftsmodell. Für die Angestellten muss man die Sache positiv sehen: Wer gecoacht wird, muss in der Zeit nicht malochen!

Arte, Sa., 23.35 Uhr

Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin

Bekannt für ihr Selbstporträt in Hitlers Badewanne, war das Leben der New Yorkerin Lee Miller so außergewöhnlich wie ihre Fotos. Als Model der Vogue und Muse von Surrealisten verzauberte sie. Miller entschied sich, die Kamera selbst in die Hand zu nehmen, und war während des Zweiten Weltkriegs eine von wenigen Kriegsfotografinnen in Europa. GB 2020.

Arte, So., 22.15 Uhr

Kleinbauern und ­Agrargenossen

Geschichten der ostdeutschen Landwirtschaft

Seit den frühen 1990ern zieht die Bundesregierung eine ausgesprochen positive Bilanz, wenn es um die Landwirtschaft in Ostdeutschland geht. Die Entwicklung auf dem Land zähle zu den Erfolgsgeschichten. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. D 2017.

MDR, So., 22.30 Uhr