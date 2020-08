519 Asylsuchende unter Quarantäne gestellt

Trier. In Rheinland-Pfalz ist eine Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende komplett unter Quarantäne gestellt worden. Für die dort untergebrachten 519 Menschen gelte nun ein generelles Ausgehverbot, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Donnerstag mit. Es gebe drei bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Quarantänezeit von zwei Wochen. Zudem gebe es einen Aufnahmestopp in der Einrichtung in Hermeskeil. Am Dienstag war ein jugendlicher Bewohner positiv getestet worden. Daraufhin wurden 43 Kontaktpersonen ermittelt, die umgehend isoliert wurden. Unter ihnen seien am Mittwoch zwei weitere Infektionen bestätigt worden. Den positiv Getesteten gehe es soweit gut, sagte der Sprecher der ADD. (dpa/jW)