Tauziehen um Regeln

Annette Riedl/dpa Bald bundesweit mit Bußgeld belegt: Verstöße gegen Maskenpflicht im öffentlichen Raum (Berlin, 5.8.2020)

Angesichts steigender Infektionszahlen haben Bund und Länder sich auf einheitliche Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie geeinigt. Bei einer Videokonferenz vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs am Donnerstag unter anderem ein Mindestbußgeld für Maskenverweigerer. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht soll künftig in allen Bundesländern ein Bußgeld von mindestens 50 Euro fällig werden. Außerdem soll das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Dezember verlängert und die Testpflicht für Einreisende aus Nichtrisikogebieten am 15. September aufgehoben werden.

Die Ministerpräsidenten auf eine einheitliche Linie einzuschwören gestaltete sich offenbar schwierig. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, bei den Beratungen sei es »hoch hergegangen«. Die für den frühen Donnerstag nachmittag angekündigte Pressekonferenz mit Merkel, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verzögerte sich bis zum späten Nachmittag, weil die Videoschalte immer noch andauerte, und war bis jW-Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Für Diskussionen hatte etwa das Thema Maskenpflicht gesorgt. Hier scherte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) aus. Er habe ein Mindestbußgeld abgelehnt und erklärt, er werde die Regelung in seinem Land nicht mitmachen. Haseloff begründete seine Haltung damit, dass sich die Menschen in seinem Land an die Coronaregeln halten würden.

Das Mindestbußgeld soll bei Verstößen gegen die Maskenpflicht nicht nur in Bus und Bahn, sondern auch in anderen Bereichen gelten. Bisher gibt es in den Ländern einen »Flickenteppich« unterschiedlicher Regelungen. In einigen Ländern gelten hohe Bußgelder, in anderen gar keine – etwa in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder dem Saarland. Erst am Montag hatte Söder angekündigt, das Bußgeld für Maskenverweigerer auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen anzuheben. In NRW etwa liegt das Bußgeld bei 150 Euro, in Hamburg bei 40 Euro.

Merkel und die Ministerpräsidenten einigten auch darauf, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern oder Konzerte bis mindestens zum 31. Dezember verboten bleiben. Ausnahmen könne es in Regionen mit geringen Infektionszahlen geben, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer nur aus dieser oder umliegenden Regionen mit ähnlichen Zahlen kommen. Auf bundesweit geltende Obergrenzen für Teilnehmerzahlen bei privaten Veranstaltungen und Feiern etwa in Restaurants konnten sich Bund und Länder nicht einigen.

Für Streit sorgte offenbar auch das Thema Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. Die Runde einigte sich darauf, die kostenlosen Coronatests für Einreisende aus Nichtrisikogebieten zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September zu beenden. Söder wolle aber an seinem Angebot kostenloser Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen festhalten, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen demnächst eine Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach der Einreise beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober 2020 gelten.

Zudem soll geprüft werden, ob Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihren Test selbst zahlen sollen. Für die Zeit der Pflicht-Quarantäne nach einer »vermeidbaren Reise« in ein solches Gebiet solle den Rückkehrern künftig kein Verdienstausfall gezahlt werden, sagte Merkel nach Beratungen. Man sei sich einig, dass Reisen in Risikogebiete wegen der hohen Infektionsgefahr »eingeschränkt werden« müssten. Die Länder seien aufgefordert, die Quarantänepflichten vor Ort schärfer zu kontrollieren und bei Pflichtverstößen Bußgelder zu verhängen.

Einigen konnte sich die Runde auch darauf, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage bekommen. Bild berichtete, die Länderchefs hätten sich gegen Merkels Plan gestellt, bundesweit einheitliche Regeln für den regulären Schulbetrieb festzulegen. Dagegen hätten die Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen), Volker Bouffier (CDU, Hessen) und Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern) votiert.