Im Betrieb auf sich allein gestellt

Wolfgang Kumm/dpa Eher die Ausnahme: Auszubildende der Berliner Wasserwerke arbeiten im Team

Arbeitet man mit dem Unkrautvernichter Glyphosat, soll man geeignete Schutzkleidung tragen. So steht es zumindest im Zulassungsbericht des Bundesamtes für Verbraucherschutz. Doch »Honny14« musste den Stoff ohne Schutzausrüstung mit einem Hochdruckreiniger in Wohngebieten versprühen. Das ist einer der Gründe, weswegen er oder sie mit der Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau unzufrieden ist.

Viele andere Auszubildende haben ähnliche Erfahrungen gesammelt und sich wie »Honny14« anonym an das Onlineberatungsforum »Dr. Azubi« um Hilfe gewandt. Einige dieser Fälle sind im aktuellen Ausbildungsreport der DGB-Jugend nachzulesen, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Für den Report wurden im Zeitraum vom August 2019 bis zum März 2020 mehr als 13.000 Auszubildende befragt. Ergebnis: Fast ein Viertel kann sich nach einem Ausbildungstag nicht richtig erholen, Betriebe und Berufsschulen sind oft nur schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Viele Azubis sind auch mit der Qualität der Ausbildung – besonders in Berufsschulen – nicht zufrieden.

Nach wie vor werden Auszubildende als billige Arbeitskräfte eingesetzt – auch wenn das nicht zulässig ist. Mehr als ein Drittel aller Befragten gab an, ihr Betrieb hätte ihnen keinen Ausbildungsplan vorlegt, obwohl dieser gesetzlich vorgeschrieben ist. Jeder achte musste ausbildungsfremde Tätigkeiten erledigen: Toiletten putzen, Gläser spülen oder tagelang Renovierungsarbeiten im Betrieb verrichten.

So schrieb »Sina« im »Dr. Azubi«-Forum: Sie habe im April 2019 mit der Ausbildung zur Friseurin begonnen und stünde nun kurz vor der Zwischenprüfung. Ihr sei in der Zeit nichts beigebracht worden. »Ich muss den ganzen Tag nur Gehilfin spielen und den ganzen Laden saubermachen.« Ihr Arbeitstag betrage zehn Stunden, Pausen könne sie oft nicht machen. Überstunden würden weder aufgeschrieben noch vergütet.

Fast jeder zweite Azubi zeigte sich unzufrieden mit der Lehre in den Berufsschulen. Mehr als 43 Prozent gaben an, die fachliche Qualität sei nur »befriedigend« bis »mangelhaft«. Eine Mitschuld für die schlechte Bewertung der Berufsschulen sieht die DGB-Jugend bei der Politik: »Vor dem Hintergrund von Haushaltszwängen und Schuldenbremsen wurde massiv im Bildungsbereich gekürzt und ein massiver Investitionsstau hat sich gebildet«, heißt es im Report. Zudem seien Personalstellen nicht neu besetzt worden. Es sei ein unhaltbarer Zustand entstanden, für den die Lehrer gerade stehen müssten.

Besonders in der Coronapandemie sind die Bedingungen für die Auszubildenden schwierig. Darauf wies DGB-Jugendsekretärin Manuela Conte am Donnerstag hin. Der Arbeitsschutz sei jetzt besonders wichtig, sagte sie. Die Betriebe seien verpflichtet, »ihre Auszubildenden zu schützen und über Hygienestandards« aufzuklären. Auch wenn der Unterricht an den Berufsschulen nun oft im digitalen Raum stattfinden würden, müssten die Unternehmen ihre Auszubildenden dafür freistellen. Lerninhalte müssten im Betrieb auch bei Kurzarbeit vermittelt werden.

Wie sich der »Ausbildungsmarkt« mit der Pandemie entwickeln wird, ist noch nicht vorhersehbar. Doch erste statistische Daten würden darauf hindeuten, dass er sich wohl auch auf langfristige Sicht verändern wird, so der Report. Mit Stand vom Juli seien im Vergleich zum Vorjahr beispielsweise rund acht Prozent weniger Ausbildungsstellen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet gewesen. Es bestünde zudem die Gefahr, dass auch bestehende Ausbildungsverhältnisse krisenbedingt gelöst werden könnten.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack rief am Donnerstag die Unternehmen auf, stärker in die Ausbildung zu investieren. Sie sollten auch den Jugendlichen eine Chance geben, die höchstens einen Hauptschulabschluss hätten. Besonders diese »schaffen oft den Sprung von der Schule in die Ausbildung nicht – und das trotz einer wachsenden Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen«.

Dass diese jungen Menschen Schwierigkeiten mit einem Ausbildungsplatz haben, dürfte auch daran liegen, dass Kleinst- und Kleinbetriebe immer häufiger nicht mehr ausbilden. Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge, die vor einer Woche vorgestellt wurde, bilden 29 Prozent der Firmen mit bis zu 20 Angestellten weniger oder gar nicht mehr aus. Doch sie seien es, »die jungen Menschen ohne Schulabschluss oder mit schlechten schulischen Leistungen eine Chance geben«, hob Stiftungsvorstand Jörg Dräger hervor.