Schluss mit dem Schweinesystem

Bernd von Jutrczenka/dpa Demonstranten am Donnerstag in Berlin

Zahlreiche Verbände haben am Donnerstag vor Beginn der Agrarministerkonferenz in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen und artgerechte Tierhaltung in der Fleischindustrie demonstriert. BUND-Chef Olaf Bandt sagte, eine »sozialpolitische Flankierung« für eine Tierwohlabgabe sei dabei nötig – einkommensschwache Familien dürften hierbei aber »nicht noch stärker belastet werden«. Vielmehr sei die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes für Ernährung oder günstige Essensangebote in Kitas und Schulkantinen hierzu ein guter Weg.(AFP/jW)