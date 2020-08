Verdi lehnt Ryanair-Angebot ab

Dublin/Frankfurt am Main. Die Verhandlungen mit dem Billigflieger Ryanair über einen »Sparbeitrag« der Kabinenmitarbeiter bei der Tochter Malta Air sind nach Verdi-Angaben ergebnislos abgebrochen worden. Die Gewerkschaft lehnte das Ryanair-Angebot für die rund 900 Beschäftigten als nicht akzeptabel ab. »Die Beschäftigten in der Kabine waren bereit, auf Einkommen zu verzichten. Bedingung dafür ist jedoch eine Absicherung ihrer Arbeitsplätze. Das hat Malta Air strikt abgelehnt«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Sven Bergelin am Donnerstag. (dpa/jW)