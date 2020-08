Schlichtung in der Bauwirtschaft vertagt

Berlin. Die Schlichtung im Tarifkonflikt in der Bauwirtschaft ist auf kommende Woche vertagt worden. Mehr als 20stündige Gespräche brachten keine Einigung, wie die Unternehmer am Donnerstag mitteilten. Diese und die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) schätzen die wirtschaftliche Lage der Branche demnach weiterhin »grundsätzlich unterschiedlich« ein. Die Schlichtung soll kommende Woche am Mittwoch in Kassel fortgesetzt werden. Nach Beginn der Schlichtung haben die Tarifparteien maximal 14 Tage Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Danach endet die Friedenspflicht. Die IG BAU hat bereits mit Streiks gedroht. (dpa/jW)