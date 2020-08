Gysi: Linke im Bund »regierungsfähig«

Berlin. Die Linkspartei ist nach Ansicht ihres ehemaligen Fraktionschefs Gregor Gysi bereit für die Beteiligung an einer »rot-rot-grünen« Bundesregierung. Auf die Frage, ob die Partei im Bund regierungsfähig sei, sagte Gysi am Samstag gegenüber dpa: »Ich bejahe das klar, sage aber nicht, dass sie keine Fehler begehen wird. Das ist gar nicht möglich beim ersten Mal.« Zur NATO sagte Gysi, aktuell außenpolitischer Sprecher der Fraktion, dass deren Auflösung eine »Vision« sei, »bei der wir auch bleiben«. Aber »für die Koalitionsverhandlungen« sei das »nicht so wahnsinnig dramatisch«. Auch beim Thema Bundeswehreinsätze könne man »sich verständigen«, auch wenn das »nicht leicht« werde. Er sage seiner Partei immer: »Wer nicht kompromissfähig ist, ist nicht demokratiefähig.« (dpa/jW)