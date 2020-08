Nicht vergessen

Boris Roessler/dpa Teilnehmer der Kundgebung am Samstag in Hanau mit Bildnissen der Ermordeten

Sechs Monate nach dem Anschlag von Hanau haben Angehörige und Freunde der Ermordeten am Samstag an die Toten erinnert und »Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen« gefordert. Mit Verweis auf den Anstieg der Coronainfektionen hatte Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) die für Samstag geplante Demonstration am Freitag abend untersagt. Die »Initiative 19. Februar«, die sich seit dem Anschlag mit den Familien der Opfer solidarisiert, hatte noch am selben Abend eine Gedenkkundgebung angekündigt. Hierfür wurde eine Höchstgrenze von 249 Personen verordnet. Parallel wurde ein Stream der Veranstaltung gezeigt. In rund 30 anderen Städten fanden Gedenkkundgebungen statt. Nach der Absage der Demonstration, zu der Teilnehmer aus ganz Deutschland hatten anreisen wollen, war teils Bedauern, teils auch Kritik an der Absage durch die Stadt lautgeworden. Rund 300.000 Menschen sahen sich das Video im Netz an. Auch Kaminsky zeigte sich bei der Kundgebungung in Hanau neben der hessischen SPD-Landesvorsitzenden Nancy Faeser.

Nesrin Unvar, Schwester des getöteten Ferhat Unvar, äußerte sich erstmals zum Tod ihres Bruders: »Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst – das hatte mein Bruder gesagt. Nun liegt es an uns, seinen Worten zu folgen«. Sie wolle, dass »Blonde und Schwarzhaarige in der Schule gleiche Chancen haben« und dass das Leben »einer Ayesha nicht schwieriger ist als für eine Lena«.

Schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden erhob Cetin Gültekin, der Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin. Er fordere den Rücktritt des hessischen Innenministers Peter Beuth, weil der die Versäumnisse der Polizei als »exzellente Polizeiarbeit« schöngeredet habe: »Rechte Warnsignale wurden nicht wahrgenommen. Hanau darf keine Station werden, Hanau muss die Endstation werden.«

Alija Kurtovic, die Schwester des getöteten Hamza Kurtovic, fragte, wie es möglich sein konnte, dass der Attentäter seine Tat schriftlich bei mehreren Staatsanwaltschaften ankündigte und dennoch »völlig ungehindert an einem Gefechtstraining teilnehmen« konnte: »Wieso wurde er nicht aus dem Verkehr gezogen?«

Man stehe heute hier, weil seitens der Polizei und der Politik wenig passiert sei, sagte Niculescu Paun, Vater des ermordeten Vili Viorel Paun: »Wir fordern eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse.«

Emis Gürbüz, die Mutter von Sedat Gürbüz, wies darauf hin, dass »in den ersten Tagen« alle da gewesen seien und »große Versprechungen gemacht« hätten. Nach sechs Monaten frage sie sich: »Wo sind sie heute?« Die Versprechungen seien nicht eingehalten worden. Gürbüz unterstrich den gemeinsamen Kampf der Familien für Aufklärung : »Wenn wir nicht soviel in den Medien gewesen wären und nicht überall Fragen gestellt hätten, dann würde uns heute niemand zuhören. So etwas soll nie wieder passieren. Die Behörden sollen tun, was getan werden muss.«

Die Cousine von Kaloyan Velkov hat mit wenigen Worten ihre Forderungen und Gefühle ausgedrückt: »Wir wollen in dieser Welt leben, ohne Rassismus und Hass. Eine Welt, in der Menschen das Recht auf Leben und Glück haben.« Die Angehörigen und Freunde berichteten von den Geschehnissen am Tag des Anschlages und ihren Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus. Viele Teilnehmer der Kundgebung trugen T-Shirts mit Porträts der Anschlagsopfer. Auch der 8jährige Mirza, Bruder von Ferhat Unvar, hatte eine Botschaft: »Man braucht keine Waffen. Ruhe in Frieden.« Solidarisch mit den Angehörigen der Getöteten zeigte sich auch der Präsident des Fußballklubs Eintracht Frankfurt, Peter Fischer: »Wir müssen uns solidarisieren. So können wir uns gemeinsam wehren.«