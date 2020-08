In Beschlag genommen

Florian Boillot

Aktivistinnen und Aktivisten haben am Sonnabend eine leerstehende Musikschule im Berliner Bezirk Köpenick besetzt. Mit einem großen Polizeiaufgebot wurde das Gebäude nach etwa acht Stunden geräumt, einige Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Die Gruppe »Jugend besetzt« teilte dazu mit: »Der Bezirk, dem das Haus gehört, hat somit gezeigt, was er von selbstverwalteten Jugendprojekten hält.« Seitens der Linkspartei habe es nur »leere Worte der Solidarität« gegeben. Die Räumung verdeutliche die »Macht der Polizei und die Ignoranz der Politik«. (jW)