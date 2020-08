Parteitag mit Maske

Wolfgang Kumm/dpa Dietmar Bartsch (im Hintergrund) und Katina Schubert bei einer Pressekonferenz im Berliner Karl-Liebknecht-Haus (15.6.2020)

Als erste der im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien hat die Linkspartei am Samstag einen »echten« Landesparteitag während der Coronapandemie durchgeführt.

Ihre Partei wolle 2021 Mehrheiten gewinnen, »um die Schuldenbremse und das neoliberale Dogma vom zurückhaltenden Staat endgültig zu brechen«, sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert auf dem Parteitag. Nötig sei eine »sozial-ökologische Transformation aus der Krise heraus«.

Kurz vor Beginn des Parteitages hatten sich am Samstag stadtpolitische Initiativen mit einer kritischen Bilanz der »rot-rot-grünen« Regierungsarbeit zu Wort gemeldet. Zuletzt habe die »Heuchelei« mit dem Karstadt-Deal, dem Umgang mit der rechten Terrorserie in Neukölln und der Räumung der Kiezkneipe »Syndikat« einen neuen Höhepunkt erreicht, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Landesregierung ebne »Investoren den Weg für spekulative Geschäfte, während sie einem rechten Terrornetzwerk gegenüber tatenlos bleibt«. Vor dem Tagungsgebäude wandte sich eine Kundgebung gegen die Privatisierung der Berliner S-Bahn.

Schubert bemühte sich, zumindest verbal auf die Proteste einzugehen. Sie kritisierte die Vereinbarung des Senats mit Galeria Karstadt-Kaufhof zum Erhalt von Warenhäusern. Der Eigentümer habe den Senat mit der Schließungsdrohung »erpresst«, um seine eigenen Baupläne unter anderem am Hermannplatz und am Alexanderplatz durchzusetzen.

Sie betonte zudem, dass ihre Partei die Ausschreibung für zwei der drei S-Bahn-Teilnetze stoppen wolle. Eine Zerschlagung der S-Bahn, die das Rückgrat der öffentlichen Nahverkehrsversorgung in Berlin und Brandenburg bilde, müsse verhindert werden. Ein Abbruch der Ausschreibung sei aber nur möglich, wenn das Land Anteile an der S-Bahn GmbH übernehme. Dieses Ziel müsse in das Wahlprogramm. (dpa/jW)