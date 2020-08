Russischer Impfstoff vor Großproduktion

Moskau. Russland will seinen in Entwicklung befindlichen Coronaimpfstoff rasch in die Massenproduktion bringen. Die Nachrichtenagentur Reuters bezog sich in einer Meldung vom Sonntag auf Äußerungen des russischen Industrieministers Denis Manturow.

Manturow hatte gegenüber der staatlichen Auslandsnachrichtenagentur RIA Nowosti erklärt, bis zum Jahresende sollen 1,5 bis zwei Millionen Dosen im Monat hergestellt werden. Diese Quote werde schrittweise auf sechs Millionen Dosen gesteigert. Großangelegte Tests des Impfstoffkandidaten sollen kommende Woche in dem ebenfalls stark von der Coronapandemie betroffenen Land beginnen. (Reuters/jW)