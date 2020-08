NGG fordert mehr Lohn für Bäcker

Gütersloh. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) fordert mehr Geld für rund 1.700 Angestellte in Bäckereien im Kreis Gütersloh. Außerdem sollen Minijobber bessergestellt und Azubis übernommen werden. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von einem Euro pro Stunde. Am Monatsende hätten Vollzeitbeschäftigte somit rund 170 Euro mehr Verdienst. Wer in der Coronakrise die Bevölkerung mit Brot und Backwaren versorge, verdiene mehr Anerkennung und somit auch mehr Lohn, sagte Gaby Böhm, NGG-Geschäftsführerin für die Region Ostwestfalen-Lippe, am Freitag. (dpa/jW)