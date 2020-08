Hessische Methoden

Florian Boillot Kundgebung in Solidarität mit Betroffenen des rechten Terrors in Berlin-Neukölln am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten

Die Ermittlungen zum rechten Terror in Berlin-Neukölln führt seit kurzem die Generalanwaltschaft. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) forderte nun am Freitag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, den Generalbundesanwalt einzuschalten. Denn: »Die Neonazis sind sehr gut vernetzt – und diese Vernetzung macht an der Stadtgrenze nicht halt.« Also auch nicht vor der Berliner Polizei. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maja Smoltczyk, machte in einer Mitteilung vom Donnerstag auf von ihr festgestellte eklatante Verstöße seitens der Berliner Polizei aufmerksam. So seien 2019 Daten von Personen abgerufen worden, die im nachhinein mit dem Tod bedroht worden seien – was frappierend an Vorkommnisse in Hessen erinnert, wo nach dem Abruf persönlicher Daten einer Rechtsanwältin, einer Kabarettistin und einer Politikerin alle drei Betroffenen Drohmails mit dem Absender »NSU 2.0« erhielten.

Anlass der Abfragen, die laut Tagesspiegel (Onlineausgabe vom Donnerstag abend) vom Landeskriminalamt aus erfolgt seien, sei Smoltczyk zufolge die Beschwerde einer Person aus Neukölln, deren Wohnhaus mit der Drohung »9 mm für [...]. Kopfschuss« beschmiert worden sei. Diese sei bereits vorher Opfer mutmaßlich rechter Gewalt gewesen. Die Polizei habe auf Anfrage der Datenschutzbeauftragten Zugriffe auf die Informationen zweier betroffener Personen bestätigt, konnte diese Abfragen jedoch nur teilweise dienstlich begründen. Trotz mehrerer Aufforderungen auch an die Polizeipräsidentin Barbara Slowik habe man Smoltczyk zufolge die Abfragen nicht erklärt, obwohl alle Berliner Behörden zur Zusammenarbeit mit der Beauftragten verpflichtet sind. Die Polizei habe die Verweigerung der Auskünfte »mit Verfahrensrechten der betroffenen Polizeibeamten« gerechtfertigt. Dieses Verweigerungsrecht steht der Behörde jedoch überhaupt nicht zu, sondern gilt ausschließlich für Einzelpersonen in gegen sie geführten Ermittlungsverfahren.

Smoltczyk kündigte an, den Fall im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses vorzubringen, sofern die Berliner Polizei erneut die Kooperation verweigere. Dass der Fall im Innenausschuss thematisiert werden müsse, hielt auch der Abgeordnete Niklas Schrader (Die Linke) am Donnerstag per Kurzbotschaftendienst Twitter für zwingend erforderlich. Er forderte zudem eine unabhängige Untersuchung des Falles. »Das Vertrauen ist nicht nur erschüttert bei den Betroffenen, es ist weg«, schrieb er mit Blick auf die Reputation der Berliner Polizei. Derweil kündigte Innensenator An­dreas Geisel (SPD) im Interview mit der Tageszeitung (Freitagausgabe) an, eine externe Kommission »mit zwei oder drei Mitgliedern« zu berufen, welche die Anschlagsserie von Neukölln untersuchen solle.

Der Vorgang ist nur der jüngste in einer Reihe dubioser Vorfälle um rechte Angriffe auf politische Gegner in Berlin-Neukölln. So wurde erst vor kurzem bekannt, dass ein Polizeibeamter, der beruflich mit der Überwachung und Ermittlung gegen die Täter der mittlerweile etwa 70 Fälle umfassenden Anschlagsserie in diesem Stadtteil betraut war, selbst angeklagt ist, einen jungen Afghanen mit zwei Mittätern aufgrund rassistischer Motive krankenhausreif geprügelt zu haben (siehe jW vom Freitag).

Auch bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft in der Neukölln-Serie, die auch 23 Brandstiftungen umfasst, gab es ein kleines Erdbeben. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers zog Anfang des Monats die Ermittlungen an sich und will die Fälle neu aufrollen. Zwei Staatsanwälte wurden im Zuge dessen versetzt, einem von ihnen wird die Nähe zum Hauptverdächtigen, einem ehemaligen Politiker der AfD, sowie die Verschleppung des Verfahrens vorgeworfen.