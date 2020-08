Bayern liefert Ergebnisse nach

Sven Hoppe/dpa Untersuchung von Autofahrern am Freitag an einem Corona-Testzentrum an der Autobahn 93

Nach schwerwiegenden Problemen bei der Übermittlung von Coronatestergebnissen an bayerischen Autobahnen trägt die Staatsregierung in München weiter genaue Informationen zusammen. Am Freitag nachmittag wollten die zuständigen Behörden und das Gesundheitsministerium neue Zahlen und Details veröffentlichen. Auch eine Übersicht über die Urlaubsorte der mehr als 1.000 infizierten Reiserückkehrer, deren Ergebnisse lange liegenblieben, stand am Freitag zunächst noch nicht zur Verfügung. Die Bundesregierung begrüßte die Aufarbeitung.

Nach Bayern eröffnete am Freitag Baden-Württemberg ebenfalls eine Teststation an einer Autobahn, an der A 5 nahe der Grenze zu Frankreich. Allerdings müssen sich die Getesteten ebenfalls in Geduld üben, bis ein Ergebnis vorliegt. Nach Angaben des für den Gesundheitsbereich zuständigen Landesministers für Soziales, Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), kann dies bis zu vier Tage dauern. Auch in einigen anderen Bundesländern müssen sich Getestete einige Tage gedulden, bis ein Ergebnis vorliegt. In Hamburg sind es laut Gesundheitsbehörde manchmal mehrere Tage.

In Berlin hat ein Gymnasium, das am Donnerstag wegen eines mutmaßlichen Infektionsfalls geschlossen worden war, bereits am Freitag wieder öffnen können. Alle Tests seien negativ ausgefallen, sagte der Schulleiter der Deutschen Presseagentur. Derweil hat sich die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gegen die Forderung des Deutschen Lehrerverbandes nach einer pandemiebedingten Bonuszahlung ausgesprochen. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, »der gesamte öffentliche Dienst und auch darüber hinaus ganz, ganz viele Menschen« hätten sich in der Coronakrise zwar »über Gebühr« angestrengt, sagte sie gegenüber dem SWR. Das rechtfertige allerdings keine zusätzlichen Bonuszahlungen, da »mehr als ihre Pflicht« zu tun, in »solchen Zeiten« dazugehöre.

Als Ergebnis eines Treffens der Kultusminister mehrerer Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken, Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Donnerstag abend wurde vereinbart, Hunderte Millionen Euro zusätzlicher Finanzmittel zur Ausstattung von Schulen mit Dienstlaptops für Lehrkräfte oder auch Breitband-Internetanschluss bereitzustellen. Konkrete Beschlüsse müssen aber noch gefasst werden. (dpa/jW)