Stilles Gedenken

Aktionsbündnis Brandenburg

Mit einer kleinen Kundgebung wurde am Freitag im brandenburgischen Blankenfelde-Mahlow an den im Juli verstorbenen Briten Noël Martin erinnert, der 1996 in dem Ort Opfer eines neonazistischen Überfalls geworden war. Ein Vertreter der Landesregierung legte am Mahnmal Blumen nieder. Rund 50 Menschen kamen nach Angaben der Potsdamer Staatskanzlei, darunter auch Vertreter der Noël- und Jacqueline-Martin-Stiftung. Das Gedenken fand fast zeitgleich mit der Trauerfeier und Beisetzung Martins in Birmingham in Großbritannien statt. (dpa/jW)