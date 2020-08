Verdi und »FFF« demonstrieren

Hamburg. Die Klimabewegung »Fridays for Future« (FFF) und die Gewerkschaft Verdi demonstrierten am Freitag in Hamburg gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr und für mehr Klimaschutz. Bus und Bahn seien ein wichtiger Teil der Lösung des Verkehrsproblems, erklärte Hamburgs FFF-Sprecherin, Annika Rittmann. Thorsten Hukriede, Sprecher der Verdi-Vertrauensleuteleitung bei der Hamburger Hochbahn, freute sich über das Interesse der Klimabewegung, »mit uns zusammen für Klima und verbesserte Arbeitsbedingungen zu kämpfen«. (dpa/jW)