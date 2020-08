Tarifrunde zwischen EVG und Deutsche Bahn

Berlin. Am Montag beginnen vorgezogene Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und der Deutsche Bahn AG. Für die Gespräche in Frankfurt am Main seien zunächst fünf Tage angesetzt, teilte die EVG am Freitag mit. Die Tarifgespräche waren im Mai im Rahmen eines Bündnisses für Beschäftigungssicherung zwischen dem Konzern, dem Eigentümer Bund und der EVG angesichts von Milliardeneinbußen der Bahn infolge der Coronapandemie vereinbart worden. (AFP/jW)