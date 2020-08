Berlin: Chebli tritt gegen Müller an

Berlin. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli will dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller die Bundestagskandidatur für die SPD im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf streitig machen. Sie stehe nun der SPD als Kandidatin für die Wahl im Herbst 2021 zur Verfügung, schrieb Chebli am Freitag beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Die ehemalige stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes ist seit 2016 in Müllers Senatskanzlei Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Müller hatte am Montag angekündigt, in dem Wahlkreis kandidieren zu wollen. Er ging damit einer Kampfkandidatur gegen Juso-Chef Kevin Kühnert in seinem Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg aus dem Weg. Da die Berliner SPD nach aktuellen Umfragen damit rechnen muss, dass 2021 nur zwei Kandidaten über die Landesliste in den Bundestag einziehen, sind die Direktkandidaturen in den Wahlkreisen besonders umkämpft. (AFP/jW)