Proteste gegen Kohlekraftwerk »Datteln 4«

Datteln. Mit Aktionen in Finnland und Deutschland haben Klimaschützer am Freitag gegen das Steinkohlekraftwerk »Datteln 4« in Nordrhein-Westfalen demonstriert. In Datteln fuhren die Aktivisten nach Polizeiangaben mit etwa 20 Kanus auf dem Dortmund-Ems-Kanal am Kraftwerk vorbei. Zudem hielten sie eine Mahnwache ab. Die Umweltorganisation BUND übergab der finnischen Botschaft in Berlin nach eigenen Angaben eine Liste mit mehr als 40.000 Unterschriften. Darin wird Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin aufgefordert, beim Energiekonzern Fortum für eine schnelle Abschaltung des Kraftwerks zu sorgen. Dem finnischen Staat gehört die Mehrheit der Fortum-Aktien. (dpa/jW)