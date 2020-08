US-Wirtschaft mit geringem Wachstum

Washington. Die US-Wirtschaft hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte leicht erholt. Die Einzelhändler setzten im Juli 1,2 Prozent mehr um als im Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Im Juni hatte es noch ein Wachstum von 8,4 Prozent gegeben. Der private Konsum macht mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus. Die Industrie steigerte ihre Produktion mit 3,4 Prozent weniger als halb so stark wie im Juni. Von den 22 Millionen Jobs, die zwischen Februar und April verlorengingen, wurden bislang nur 9,3 Millionen zurückgewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt war im zweiten Quartal wegen der Beschränkungen infolge der Coronakrise um 9,5 Prozent im Vergleich zum ersten Vierteljahr eingebrochen. (Reuters/jW)