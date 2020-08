Verhandlungstermin für Eilantrag von Kalbitz

Berlin. Das Berliner Landgericht verhandelt am 21. August über einen Eilantrag des bisherigen Landeschefs der AfD in Brandenburg, Andreas Kalbitz, zur Annullierung von dessen Parteimitgliedschaft durch den AfD-Bundesvorstand (siehe jW vom Mittwoch). Nach Gerichtsangaben vom Mittwoch will Kalbitz erreichen, dass die AfD ihm bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens alle sich aus einer AfD-Mitgliedschaft ergebenden Rechte »uneingeschränkt belässt«. (AFP/jW)