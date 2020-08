Friedensbewegung macht mobil

Thomas Frey/dpa »Atomwaffen abschaffen!«: Heißluftballon der Umweltorganisation Greenpeace am Mittwoch bei Büchel in Rheinland-Pfalz

In diesen Tagen jähren sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 zum 75. Mal. Damals starben etwa 100.000 Menschen sofort und bis Ende 1945 rund 130.000 weitere. In mehr als 150 bundesdeutschen Städten kommt es deshalb aktuell zu Protesten, Mahnwachen und Gedenkaktionen der Friedensbewegung. In deren Rahmen soll nicht nur der Opfer gedacht, sondern auch eine Welt ohne Atomwaffen gefordert werden, wie das »Netzwerk Friedenskooperative« bereits am Dienstag bekanntgab. Darüber hinaus soll ab Freitag mit Hilfe einer Großflächenkampagne mit mehr als 275 Plakaten in rund 150 Städten für ein komplettes Verbot von Atomwaffen geworben werden, die vom Netzwerk und der Kampagne »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei – jetzt« initiiert wurde.

»Die Mehrheit der Menschen in Deutschland möchte den Abzug der Atomwaffen aus Büchel und dass Deutschland das UN-Atomwaffenverbot unterzeichnet. Wir verlangen von der Bundesregierung endlich Taten statt leerer Worte«, forderte Kristian Golla vom »Netzwerk Friedenskooperative« am Dienstag. »Statt Milliarden Euro in ein neues Trägerflugzeug für die US-Atomwaffen zu stecken, sollte das Geld lieber in zivile Bereiche investiert werden, beispielsweise in den Bildungs- oder Gesundheitsbereich«. Er zeigte sich zudem erfreut, dass die Zahl der Veranstaltungen aufgrund des 75. Gedenktages trotz der aktuellen Coronasituation fast doppelt so hoch wie sonst üblich sei.

Auch das Spektrum derer, die den Abzug der Atombomben am Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz fordern, wird breiter. Am Mittwoch protestierten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Fliegerhorst, wo sie einen Heißluftballon steigen ließen, der die Aufschrift »Atomwaffen abschaffen – ban nuclear weapons« trug. Zugleich entrollten sie ein Banner mit der Mahnung »Hiroshima – never again« (»Nie wieder«).

Am Luftwaffenstandort in Büchel lagern mutmaßlich 20 US-Atombomben. Im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe der Bundeswehr innerhalb der NATO-Kriegsallianz sollen deutsche Piloten in Bundeswehr-Maschinen jene Atombomben im Kriegsfall einsetzen. »Massentötungen wie durch die Atombombe auf Hiroshima dürfen nie wieder geschehen«, sagte Christoph von Lieven, Greenpeace-Sprecher für atomare Abrüstung. »Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass mit den US-Soldaten auch die amerikanischen Atombomben aus Büchel abgezogen werden«, forderte er am Mittwoch.

Noch heute litten die Menschen in Japan unter den Spätfolgen der Atombombenangriffe von 1945. Die Sprengkraft der in Büchel lagernden Bomben sei jedoch bis zu 13mal so stark wie die des Explosionskörpers, der auf Hiroshima abgeworfen worden war. »Von deutschem Boden darf nur noch Frieden ausgehen, das liegt in der historischen Verantwortung Deutschlands«, so von Lieven. Mit den in der BRD stationierten Atombomben mache sich Deutschland nicht nur selbst zum potentiellen Aggressor, sondern werde auch selbst zur Zielscheibe für einen potentiellen Atombombenangriff, warnte der Greenpeace-Sprecher.

Die Forderung nach einem Abzug von US-Truppen aus der BRD teilt offenbar eine große Mehrheit der Bevölkerung. So befürworten 47 Prozent eine Reduzierung der aktuell rund 36.000 in Deutschland stationierten US-Streitkräfte. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Yougov im Auftrag der dpa, wie diese am Dienstag berichtete. Ein Viertel der Teilnehmenden meint demnach sogar, die US-Streitkräfte sollten komplett aus Deutschland abgezogen werden.

»Um meine Heimatstadt Aachen gibt es gleich drei US-Atomwaffenstützpunkte, in Büchel (D), in Kleine Brogel (B) und in Volkel (NL). Wäre gut, wenn sie alle geschlossen würden«, schrieb der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (Die Linke) am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Mit Blick auf das Umfrageergebnis verwies er zudem darauf, dass seine Fraktion als einzige den Abzug von US-Truppen aus der BRD befürwortet. Dabei sollen sie zudem die Atombomben mitnehmen, forderte Hunko.