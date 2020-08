13 Tote nach Angriff in Kamerun

Douala. Bei einem der Dschihadistenmiliz »Boko Haram« zugeschriebenen Granatenangriff im Norden Kameruns sind am Sonntag mindestens 13 Menschen getötet worden. Acht weitere Personen seien verletzt worden, wie Reuters aus Sicherheitskreisen und von einem örtlichen Beamten erfuhr. Die Angreifer warfen eine Granate in eine Menschengruppe in einem Flüchtlingslager der Gemeinde Mozogo nahe der nigerianischen Grenze, sagte Bürgermeister Medjeweh Boukar. (Reuters/jW)