Polen erinnert an Warschauer Aufstand

Warschau. Polen hat an den Warschauer Aufstand gegen die Besatzungsmacht der deutschen Faschisten vor 76 Jahren erinnert. Am Sonnabend läuteten landesweit Kirchenglocken zum Gedenken an die Opfer. Es heulten auch die Sirenen. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Warschau setzte die Flaggen auf Halbmast als Symbol für die »tiefe Trauer und Schande«, die man angesichts der »grausamen Verbrechen der deutschen Besatzer im Kampf gegen die Warschauer« fühle. Wegen der Coronapandemie gab es in diesem Jahr weniger Gedenkveranstaltungen als sonst. (dpa/jW)