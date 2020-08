Russland hält Manöver in Armenien ab

Jerewan. Parallel zum Manöver türkischer und aserbaidschanischer Truppen in Aserbaidschan hat auch Russland eine Militärübung im Südkaukasus abgehalten. Mehr als 1.500 Soldaten seien daran in Armenien beteiligt gewesen, teilte das russische Militär der Agentur Interfax zufolge in der Nacht zum Sonntag mit. Kampfjets, Hubschrauber und Drohnen seien zum Einsatz gekommen. Die armenische Armee wurde an den Grenzen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Hauptstadt Jerewan in Alarmbereitschaft versetzt. Die Türkei hatte ihr zweiwöchiges Manöver mit Aserbaidschan am Mittwoch begonnen. (dpa/jW)