Vietnam meldet ersten Covid-19-Todesfall

Hanoi. In Vietnam ist erstmals ein Mensch in Verbindung mit Covid-19 gestorben, wie die Regierung am Freitag bekanntgab. Am vergangenen Wochenende waren bereits erstmals wieder Infektionen in der Küstenstadt Da Nang verzeichnet worden, nachdem Vietnam fast 100 Tage lang keine lokale Ansteckung mit dem Coronavirus gemeldet hatte. Mittlerweile gibt es auch Neuinfektionen in der Hauptstadt Hanoi, dort waren zuletzt wieder alle Cafés und Bars geschlossen worden, größere Menschenansammlungen sind verboten. (dpa/jW)