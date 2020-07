An Callas’ Seite

Der polnische Opernsänger Bernard Ladysz ist am Samstag in Warschau gestorben, einen Tag nach seinem 98. Geburtstag. In einer Aufnahme der Oper »Lucia di Lammermoor« sang der Bassbariton an der Seite von Maria Callas die Rolle des ­Raimondo. Später war er unter anderem an der Uraufführung der »Lukas-Passion« des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki beteiligt. (dpa/jW)