Nachschlag: Halbe Wahrheit

AP Photo/Peter Dejong/dpa Das »Goldene Zeitalter« der Niederlande stand in Wirklichkeit im Zeichen skrupelloser Händler und Kolonialisten wie des »Schlächters von Banda« Jan Pieterszoon Coen (Hoorn bei Amsterdam, 2020)

Es ist ja schön und lobenswert, wenn Arte dem Publikum auch am Samstag abend zur besten Sendezeit lange Dokumentationen präsentiert. Doch fehlte da nicht etwas bei dem jüngst ausgestrahlten Vierteiler über die Geschichte der »Weltstädte« Amsterdam, London und New York? Zwar wird einprägsam erklärt, wie es zur Erfindung von Aktiengesellschaften wie der niederländischen Ostindien-Kompanie und zur Einrichtung von Wertpapierbörsen kam oder wie technische Neuerungen wie Sägemühlen den Schiffsbau revolutionierten. Nur sehr bruchstückhaft aber erfährt man, woher die ganzen Werte eigentlich stammten, die den drei Metropolen ihren schwindelerregenden Aufstieg ermöglichten: aus so ehrenwerten Unternehmungen wie Freibeuterei, Kolonialismus und Sklavenhandel nämlich. In diesem Sinne sind sie bis heute Wahrzeichen einer ungerechten Weltordnung und nicht verheilter Wunden – und nicht eines »liberalen Kapitalismus« und moderner, multikultureller Lebensformen, wie es in der Sendung hieß. (jt)