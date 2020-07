Heil erwägt weitere Coronavorschriften

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will nach den nun geplanten strengeren Vorschriften gegen prekäre Zustände in der Fleischindustrie auch andere Branchen überprüfen. »Wir werden uns Branche für Branche angucken und dann für die jeweilige Branche geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn es nötig ist«, behauptete Heil am Sonntag gegenüber dpa. Nach dem Coronaausbruch beim Schlachtereimagnaten Tönnies in NRW will das Kabinett am Mittwoch ein Gesetz von Heil beschließen. Großschlachtereien sollen bei Schlachtung und Fleischverarbeitung kein Fremdpersonal mehr einsetzen dürfen. Dazu soll der Einsatz von Werkvertrags- sowie Leiharbeitern dort verboten werden. (dpa/jW)