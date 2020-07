Lohnverlust per Vertrag

Tom Weller/dpa Fragwürdiger Deal: 35.000 Bosch-Beschäftigte arbeiten ab 1. August kürzer – und verdienen entsprechend weniger (Bietigheim-Bissingen, 18.6.2020)

Eine Woche nach einer Protestaktion von 3.500 Kollegen vor der Bosch-Zentrale in Stuttgart haben IG Metall (IGM) und Gesamtbetriebsrat am vergangenen Freitag eine tarifvertragliche Vereinbarung zur Arbeitszeitverkürzung abgeschlossen. Für 35.000 Bosch-Beschäftigte in den Abteilungen Entwicklung, Forschung, Vertrieb und Verwaltung an neun Standorten in der Region Stuttgart wird die Wochenarbeitszeit ab 1. August bis Ende des Jahres abgesenkt. Bei Beschäftigten mit über 35 Stunden sinkt die Arbeitszeit um zehn Prozent, bei Beschäftigten mit 35 Stunden um 8,57 Prozent – mit entsprechendem Gehaltsverlust versteht sich.

Wie ein Kollege aus der Entwicklung am selben Tag gegenüber der jW erklärte, werde die Arbeit in seiner Abteilung nicht weniger. Sie müsse jetzt einfach in kürzerer Zeit erledigt werden. Das dürfte auch für andere Bereiche gelten. Für die Beschäftigten in der Fertigung bleibt es bis Jahresende bei Kurzarbeit.

Einen Tag nach dem Abschluss bei Bosch wurde eine ähnliche Vereinbarung für 50.000 Beschäftigte beim Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen geschlossen. Beim Zulieferer Conti wird noch verhandelt. Für 50.000 ZF-Beschäftigte werden Arbeitszeit und Gehälter um 20 Prozent gekürzt. Zusätzlich müssen die Kolleginnen und Kollegen auf die tarifliche Sonderzahlung in Höhe von 400 Euro verzichten. Für alle ZF-Beschäftigten, die weiter in Kurzarbeit sind, soll es eine Aufstockung auf 90 Prozent des üblichen Nettolohns geben. Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis 2022 ausbleiben. ZF hält jedoch daran fest, bis 2025 15.000 Arbeitsplätze zu vernichten. Vorerst über Fluktuation, Altersteilzeit und Abfindungen.

Als bei VW im Jahr 1994 die Arbeitszeit von damals 36 Stunden um 20 Prozent auf 28,8 Stunden reduziert wurde, wurden die Löhne um zehn Prozent gesenkt. Jetzt gibt es nicht einmal einen Teillohnausgleich. Die tarifliche Nullrunde 2020 reicht den Metallbossen nicht. Sie verlangen weitere Lohnopfer. Und die IGM-Führung macht mit.

Die Erfahrung der Jahre 1994 bis 2006 bei VW war, dass die Arbeitszeit völlig flexibilisiert und die Arbeit extrem verdichtet wurde. Hinzu kam der Wegfall von Zuschlägen. Die Belegschaft wurde gespalten. Die einen arbeiteten vier oder fünf Tage, andere fuhren Sonderschichten oder arbeiteten an Wochenenden. Für wieder andere rollierten die freien Tage. Im Jahr 2006 hat VW das Modell Viertagewoche wieder abgeschafft. Die Regelarbeitszeit wurde ohne entsprechende Lohnerhöhung auf 35 Wochenstunden erhöht. Für VW sind die Lohnkosten gesunken und die Gewinne explodiert. Trotz hoher Verluste durch den Dieselskandal hat VW im Jahr 2018 13,9 Milliarden und 2019 17 Milliarden Euro Gewinn eingefahren. Von 2016 bis 2022 werden bei VW 23.000 Arbeitsplätze in Deutschland und 30.000 weltweit über Fluktuation, Abfindungen und Altersteilzeit gestrichen.

Beschäftigte befürchten mitunter, dass die »Kampfvermeidungsstrategie« der IG Metall nicht aufgehen wird. Denn: Arbeitszeitverkürzung mit Lohnverlust rettet keine Arbeitsplätze. In der ZF-Belegschaft herrscht weiter Angst um jeden Arbeitsplatz, zumal völlig offen ist, wie es 2022 weitergehen soll.