USA: Coronainfektionen nach Trump-Auftritt

Washington. Die Gesundheitsbehörden in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma führen den Anstieg der Coronavirusinfektionen im Bezirk auch auf einen Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump zurück. Der Auftritt sowie andere Veranstaltungen hätten »mehr als wahrscheinlich« zu der Zunahme beigetragen, sagte Behördenchef Bruce Dart am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Tulsa. Trumps Kundgebung am 20. Juni war die erste seit Beginn der anhaltenden Pandemie. (dpa/jW)