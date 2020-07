Proteste in Tunesien wegen Militärgewalt

Tunis. Nach tödlichen Schüssen des tunesischen Militärs hat es im Süden des Landes Demonstrationen gegeben. Hunderte junge Menschen gingen in der Stadt Tataouine auf die Straßen, wie am Donnerstag auf Videos in den »sozialen Netzwerken« zu sehen war. Lokale Medien berichteten, die Demonstranten hätten auch Steine und Molotowcocktails auf die Sicherheitskräfte geworfen. Am Dienstag war nach Angaben von Aktivisten ein junger Mann aus der Region vom tunesischen Militär erschossen worden. (dpa/jW)