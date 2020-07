Erneut Proteste gegen Regierung in Serbien

Belgrad. In der serbischen Hauptstadt Belgrad und anderen Städten des Landes sind am Mittwoch abend erneut Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Die Polizei setzte nach Medienberichten Tränengas und Knüppel gegen die Demonstranten ein. Die schon seit einigen Tagen andauernden Proteste richten sich gegen geplante drastische Maßnahmen zur Eindämmung der erneut aufgeflammten Coronainfektionen in Serbien. Präsident Aleksandar Vucic hatte zwar die für das Wochenende geplante Ausgangssperre zurückgenommen. Der Krisenstab der Regierung beschloss am Donnerstag jedoch andere Maßnahmen. (dpa/jW)