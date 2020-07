Rheinland-Pfalz: Linke stellt Liste auf

Andernach. Mit einer Doppelspitze zieht Die Linke in den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Auf Platz eins der Landesliste für die Wahl im März 2021 wählte ein Parteitag am Sonnabend in Andernach David Schwarzendahl, auf Platz zwei Melanie Wery-Sims. Schwarzendahl erhielt 71,6 Prozent der gültigen Stimmen. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender und Kreisvorsitzender sowie Stadtratsmitglied in Frankenthal. Wery-Sims, Kreisvorsitzende sowie Kreistagsmitglied im Kreis Bernkastel-Wittlich, erhielt 73,1 Prozent der Stimmen. Die Linkspartei in Rheinland-Pfalz hat noch nie den Sprung in das Landesparlament geschafft. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Partei 2,8 Prozent der Stimmen geholt, 2011 waren es drei Prozent gewesen. (dpa/jW)