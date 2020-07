An die Gewehre

Maurizio Gambarini/dpa Mit Ideen zum Thema Wehrpflicht: Eva Högl (Berlin, 20.5.2017)

Um trübes Wasser zu klären, müsse »Braunes systematisch und engmaschig ausgefiltert, nicht nur durch Masse verdünnt werden«, unkte Tobias Pflüger bei Twitter. Mit diesem Vergleich wandte sich der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag am Sonnabend gegen den Vorschlag der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD), rechte Tendenzen in der Bundeswehr mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht zu kontern. Er war nicht der einzige; Högls Vorstoß löste fast durchweg Hohn, Skepsis und Ablehnung aus, auch in der eigenen Partei.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Rechte in der Truppe, etwa im Kommando Spezialkräfte (KSK), hatte Högl am Freitag gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 als »Riesenfehler« bezeichnet. Die Entscheidung von damals müsse »sehr kritisch« analysiert werden. Eine Berufsarmee sei anfälliger für »Rechtsextremismus«, behauptete die Wehrbeauftragte. Wenn wieder große Teile der Gesellschaft ihren Dienst leisteten, würde sich das ändern.

Bei den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stieß Högls Vorstoß nicht auf Gegenliebe. Die Wehrpflicht sei kein geeignetes Mittel, um rechten Tendenzen in der Bundeswehr vorzubeugen, erklärten sie am Sonnabend in Berlin. Sie stehe »nicht im Zusammenhang mit der gefährdeten Demokratiefestigkeit einzelner Bereiche der Bundeswehr, die nie mit Wehrpflichtigen besetzt worden sind«, so die Parteichefs. Gemeint war damit offenbar das KSK.

Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach sich gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht in alter Form aus. Sie präsentierte am Sonnabend in Berlin einen eigenen Vorschlag, und kündigte einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr an. Ab 2021 solle unter dem Titel »Dein Jahr für Deutschland« ein neuer Dienst eingeführt werden, sagte die CDU-Chefin. Jugendliche, die sich für den Dienst entscheiden, sollen in ihrer jeweiligen Heimat eine sechsmonatige militärische Grundausbildung erhalten und anschließend für sechs Monate »heimatnah« zu Reservediensten herangezogen werden. Das endgültige Konzept soll Ende Juli vorgestellt werden, sagte ein Sprecher.

Gegenwind für Högl kam auch von FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte die Debatte »vollkommen überflüssig«. Die Bundeswehr brauche für ihre hochkomplexen Aufgaben Spezialisten. Rechte Tendenzen in der Truppe bekämpfe man nicht »durch die Zwangsverpflichtung aller jungen Menschen«, sagte Strack-Zimmermann. Der Grünen-Sicherheitspolitiker Tobias Lindner erklärte, die Wehrpflicht würde lediglich »massive personelle und finanzielle Ressourcen verschlingen«. Es brauche eine »verantwortungsvolle Rekrutierungspraxis und zeitgemäße politische Bildung« der Soldaten.

Dietmar Bartsch, Kofraktionschef der Linken, betonte, »rechtsextremistisches Gedankengut und rechtsterroristische Gewaltphantasien in der Bundeswehr« hätten nichts mit dem Ende der Wehrpflicht zu tun, sondern »mit einer Kultur in der Bundeswehr, die dies über Jahrzehnte zugelassen und toleriert hat«. Statt jungen Leuten mit der Wehrpflicht »selbstbestimmte Zeit zu nehmen«, brauche es bei der Bundeswehr »null Toleranz gegenüber geschichtsvergessenen Faschisten, die glauben, in Uniform ihr krankes Gedankengut ausleben zu können«, so Bartsch.

Zustimmung für Högls Vorstoß kam aus der AfD und von Patrick Sensburg, CDU-Bundestagsabgeordneter und Präsident des Reservistenverbandes. Die Aussetzung der Wehrpflicht sei ein Fehler gewesen, sagte Sensburg dem Handelsblatt. Es gebe eine »breite Zustimmung« für ihre Wiedereinführung oder eine allgemeine Dienstpflicht. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Rüdiger Lucassen, unterstützte Högls Vorstoß sogar »ohne Wenn und Aber«. Sie müsse jetzt aber ihre Partei und die CDU überzeugen, erklärte der Oberst a. D. in einer Mitteilung.