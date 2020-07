Papiertiger aus Karlsruhe

Uli Deck/dpa Andreas Voßkuhle, Vorsitzender des Zweiten Senats beim Bundesverfassungsgericht, verabschiedete sich nach einem folgenlosen Urteil zum EZB-Staatsanleihenkaufprogramm in den Ruhestand (Karlsruhe, 9.6.2020)

Es sind harte Zeiten für deutsche Verfechter europäischer Kürzungspolitik. Ökonom Heiner Flassbeck spottete am Freitag auf dem Portal Makroskop.eu über die »Beerdigung dritter Klasse«, dass dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum seit 2015 laufenden EZB-Staatsanleihenkaufprogramm zuteil werde. Karlsruhe hatte am 5. Mai die Verhältnismäßigkeit des »Public Sector Purchase Programme« (PSPP) angemahnt. Die EZB müsse darlegen, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele im Einklang mit den damit verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stünden. Andernfalls dürfe die deutsche Bundesbank nicht weiter den Beschlüssen der EZB Folge leisten, so die Richter.

Das deutsche Kapital steht vor einem Dilemma: Einerseits profitiert es von der neoliberalen Grundordnung, der sich die Mitglieder des Euro-Raums verpflichtet haben. Öffentliche Investitionen, Renten, Sozialleistungen, Ausgaben für Bildung und Gesundheit müssen konsequent zurückgefahren werden. Wer eine Neuverschuldung von mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anstrebt, wird von Brüssel sanktioniert. Andererseits haben sich die Staaten soweit in die Krise gekürzt, dass der Währungsverbund kurz vor dem Zusammenbruch steht. In dieser Situation ist die EZB eingesprungen. Sie kauft Staatsanleihen auf, damit dem Wirtschaftskreislauf überhaupt noch Kredit zur Verfügung steht. Der Chef der finnischen Notenbank und EZB-Ratsmitglied Olli Rehn drückte es im Handelsblatt vom Mittwoch so aus: »Zu den außergewöhnlichen Erscheinungen in dieser Krise gehört die Abkoppelung der Märkte, vor allem des Aktienmarkts, von der Realwirtschaft.« Erst durch die EZB-Geldpolitik sei es gelungen, die Renditeunterschiede zwischen den Staatsanleihen zu verringern. »Deswegen ist das meine Kernbotschaft: Die Regierungen müssen die Zeit der niedrigen Zinsen für Reformen nutzen, die das Wachstum stärken und Arbeitsplätze schaffen«, so Rehn.

Der Bundestag gab am Donnerstag klein bei. Eine Einheitsfront aus CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen wollte es gut sein lassen und nahm den angemahnten Rechenschaftsbericht der EZB an. Die Fraktion Die Linke hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sich zu enthalten, kritisierte das PSPP-Anleihekaufprogramm allerdings aus anderen Gründen als Karlsruhe. Die Abgeordneten begründeten ihre Ablehnung damit, dass das PSPP an Auflagen der Finanzhilfeprogramme des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) geknüpft wurde. »Diese Auflagen beinhalteten jene Kürzungen bei öffentlicher Daseinsvorsorge, bei Renten und Löhnen, die beispielsweise die Krise in Griechenland massiv verschärft haben«, hatte die Fraktion am Dienstag mitgeteilt. An dieser Stelle sei das Mandat der Geldpolitik überschritten worden. Die AfD hingegen ist voll auf Austeritätskurs und votierte als einzige Fraktion gegen die Annahme des EZB-Berichts.

Welcher Teufel die Richter in Karlsruhe geritten hatte, wissen die Verantwortlichen wahrscheinlich selbst nicht mehr. BverfG-Präsident Andreas Voßkuhle ging nach dem Urteil in Rente. Die verbliebenen Würdenträger wollten sich klammheimlich aus der Affäre ziehen. Im Interview mit der FAZ vom 29. Juni sagte Verfassungsrichter Peter Huber: »Die Bundesbank ist an unsere Entscheidung gebunden, aber sie muss in eigener Verantwortung feststellen, ob die Begründung der EZB unsere Vorgaben erfüllt oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht weiter involviert.«

Flassbeck fasste am Freitag zusammen: »Offensichtlich war das BVerfG doch geschockt von der Heftigkeit und der Klarheit der Kritik an seinem Urteil.« Eine Frage bleibe allerdings offen: »Wie geht man mit einem Urteil des höchsten Gerichts um, das eindeutig falsch ist?«