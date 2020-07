Guido Kirchner/dpa Auf dem Dach: Aktivistinnen und Aktivisten protestieren gegen die Tierindustrie (Rheda-Wiedenbrück, 4.7.2020)

Sonnabend, vier Uhr morgens. Vier Aktivisten vom Bündnis »Gemeinsam gegen die Tierindustrie« besetzen das Dach eines Werkes vom Schlachthofmagnaten Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Die Besetzer befestigen ein Transparent an der Dachkante – darauf steht: »Shut down Tierindustrie«. Keine zehn Minuten später blockieren rund 25 Unterstützer die Hauptzufahrt zur Schlachterei. Die Protestierenden fordern die Schließung der Schlachtfabrik und die »Abschaffung der Tierindustrie«.

Den Besetzungsort haben sie bewusst gewählt: Tönnies ist mit über 30 Prozent Marktanteil hierzulande der größte Schweineschlachter. In seinem Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück werden pro Woche bis zu 140.000 Schweine geschlachtet. Mitte Juni war bekanntgeworden, dass sich in den Tönnies-Schlachtereien über 1.500 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das Werk ist bis heute geschlossen.

»Wir sind noch mitten in der Pandemie«, wurde Isa Suhr in der Stellungnahme des Bündnisses am Sonnabend zitiert. »Um die Arbeiter und Anwohner zu schützen, muss der Schlachthof dauerhaft geschlossen bleiben«, so Suhr. Die Bündnismitglieder wollen noch mehr: Sie kritisieren die industrielle Tierproduktion grundsätzlich. Denn die bedeute »enormes Leid für Millionen fühlender Lebewesen«. Außerdem heizten der Futtermittelanbau und die Tierhaltung »die Klimakrise an«, betonte Suhr. Weiter erklärte sie: Jetzt sei der Moment gekommen, einen sofortigen Übergang zu einer »pflanzenbasierten, solidarischen und ökologischen Lebensmittelproduktion einzuleiten«.

Unterstützerin Maya Keller, die sich mit mehreren Aktivisten vor der Einfahrt zum Schlachtbetrieb angekettet hatte, sagte laut Bündnis-Stellungnahme: »Der Regierung geht es darum, die Tierindustrie am Laufen zu halten.« Um Menschen und Tiere zu schützen, gebe es keine andere Möglichkeit, als die Schlachtfabriken zu besetzen, so Keller. Nur mit einer Massenbewegung ließe sich »die Kontrolle über die Lebensmittelproduktion zurückgewinnen«.

Unterdessen sind Polizisten vor Ort, der Tönnies-Werkschutz ist auf dem Dach. Die Polizei droht allen Aktivisten und selbst herbeigeeilten Journalisten mit einer Zwangsquarantäne, nimmt diese Androhung indes später zurück. Gegen elf Uhr versammeln sich weitere Unterstützer vor den Werkstoren, 100 Menschen demonstrieren gegen den »fleischindustriellen Komplex«.

Eine dreiviertel Stunde später vereinbart die Polizei mit den Dachbesetzern freies Geleit. Die Polizei setzt sich über die Absprache hinweg, hält die Besetzer wegen »Verstoßes gegen das Vermummungsverbot« zwischenzeitlich fest, schikaniert Kundgebungsteilnehmer. Am späten Nachmittag, gegen 17.25 Uhr, werden die letzten drei Demonstranten aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Dennoch, das Fazit fällt positiv aus: Mit der »großen medialen Resonanz« hätten die Aktivisten »Druck auf die Tierindustrie« ausüben können, teilte das Bündnis am Sonnabend abend mit. »Wir sind noch mega baff«.