Ryanair-Tochter droht mit Standortschließungen

Berlin. Verdi und die österreichische Ryanair-Tochter »Laudamotion« verhandeln um einen Tarifvertrag für Piloten und Kabinenpersonal nach deutschem Recht. »Laudamotion« hat Standorte in Stuttgart und Düsseldorf; dort gilt österreichisches Arbeits- und Tarifrecht. »Die Verhandlungen sind äußerst schwierig. Die Unternehmensleitung hält das Damoklesschwert der Standortschließung in den Händen«, kritisierte am Freitag die Verdi-Gewerkschaftssekretärin Susana Pereira-Ventura. (jW)