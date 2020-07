Jobcentern ausgeliefert

imago images/Jens Schicke Kontaktversuche: Jobcenter sind oft nur schwer erreichbar – oder weiterhin geschlossen (Berlin, 17.6.2020)

Zuerst lauscht sie einer minutenlangen Ansage zum eingeschränkten Betrieb der Jobcenter wegen der Coronapandemie, dann hängt sie in der Warteschleife fest. Schließlich ertönt das Besetztzeichen – schon wieder ist sie herausgeflogen. Katja Müller (Name geändert) versucht seit Tagen, das Jobcenter Börde zu erreichen. Sie steckt in akuter Geldnot und hofft auf schnelle Hilfe. Ihr Jobcenter ist wie viele andere Ämter in diesen Tagen trotz der Lockerungen weiter geschlossen. Obwohl die Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Beginn der Pandemie viel versprochen hatte, von vereinfachten Antragsverfahren bis hin zu Notfallschaltern, wird ihr Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Amt zu einem Marathonlauf.

Andernorts sind viele Betroffene offenbar eher erleichtert. In Wuppertal beispielsweise gebe es eine direkte Durchwahlnummer. Auch seien Termine vor Ort in der nordrhein-westfälischen Stadt wieder möglich. »Noch nie war die Kommunikation zwischen Jobcenter und Klienten so gut wie heute«, sagt Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles im Gespräch mit jW. »Auch wenn natürlich vieles weiterhin im Argen liegt«, fügt er an. Thomé sieht jedoch ein anderes Problem: Einen Beistand mitzubringen, ist Betroffenen verboten.

»Hier in Lüneburg läuft es sehr schlecht, um nicht zu sagen: Da läuft so gut wie nichts, und es gibt viele Klagen«, mahnt indes die frühere Jobcentermitarbeiterin Inge Hannemann (Die Linke) gegenüber jW. Ihr hätten Betroffene berichtet, dass es kaum möglich sei, mit der Behörde zu kommunizieren. »Das geht dann übers Callcenter, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass es schnelle Hilfe gibt«, resümiert sie. Einen Notfallschalter? »Den habe ich hier in Lüneburg noch nicht gesehen«, so Hannemann.

Was auffällt: Jedes Jobcenter scheint in der Coronapandemie nach eigenen Regeln zu agieren. Viele haben weiterhin geschlossen, andere sind teilweise geöffnet. Manche verschicken schon wieder Vorladungen, andere nur Stellenangebote. Die einen sind gut, andere sehr schwer erreichbar. In einigen Behörden ist es möglich, Unterlagen an einem Notfallschalter abzugeben und sich den Eingang absegnen zu lassen, in anderen nicht. Dabei ist gerade ein solcher Nachweis für Betroffene wichtig. Denn Jobcenter sind dafür bekannt, dass viele Dokumente verschwinden. Gibt es kein bundesweites Konzept, welches die Öffnung, den Kundenverkehr und den Umgang mit Notfällen in Jobcentern regelt?

Nein, meint BA-Sprecherin Susanne Eikemeier auf Nachfrage von jW und ergänzt: »Jedes Jobcenter entscheidet nach seinen eigenen regionalen Gegebenheiten und in eigener Verantwortung.« Denn die BA sei nämlich gar nicht weisungsbefugt gegenüber den Hartz-IV-Behörden. Daher könne man aus Nürnberg keine Anweisungen erteilen, sondern »nur Empfehlungen aussprechen«. Das verwundert, denn erstens sind Jobcenter sogenannte gemeinsame Einrichtungen von Kommunen und Bundesagentur, zweitens handeln sie nach Bundesgesetzen, und drittens gibt die BA regelmäßig »fachliche Weisungen« an sie heraus.

Für den Kontakt mit Hilfesuchenden während der Coronapandemie spielt das offenbar keine Rolle. »Die Jobcenter entscheiden selbst und sind auch selbst für ihren Dienstbetrieb und ihre Erreichbarkeit verantwortlich«, erläutert die BA-Sprecherin. Und sie beschwichtigt: Für dringende Anliegen halte jedes Amt einen Notfallschalter zur Vorsprache bereit. »Außerdem wurden zur besseren telefonischen Erreichbarkeit weitere Rufnummern beziehungsweise Sonderhotlines eingerichtet«, versichert Eikemeier. Und: Das Jobcenter Lüneburg habe statt Schaltern Notfallbüros geschaffen, wie sie dort auf Nachfrage erfahren habe. »Wo die sein sollen, ist mir und den Hartz-IV-Betroffenen, die mich um Hilfe baten, allerdings nicht bekannt«, kommentierte Inge Hannemann die Aussage.

Auf die Frage nach einem Notfallschalter weicht der Sprecher des Jobcenters Börde, Georg Haberland, aus. Es stehe der Hausbriefkasten bereit und ansonsten »die bekannte Servicerufnummer«, die zu dem Callcenter führt, wo Katja Müller auch mit mehreren Versuchen – mutmaßlich wegen Überlastung – nicht ankam. Weiterhin verweist Haberland auf den Hausbriefkasten und das digitale Angebot. Wirft man seine Unterlagen in den Kasten ein, gibt es freilich keinen Nachweis für die Abgabe. Und für die digitale Plattform, wo man auch Anträge einreichen könne, braucht man erst die Zugangsdaten – natürlich vom Jobcenter.

Müller soll ein solches Passwort nun per Post bekommen. Das hat ihr die Leistungsabteilung telefonisch zugesichert. Tatsächlich gelangte sie über eine zweite vom Jobcenter veröffentlichte Nummer dorthin. Über die Plattform könne sie dann ihre Anliegen vortragen und gegebenenfalls Anträge einreichen. »Hoffentlich benötige ich dafür keine IT-Ausbildung«, merkt sie an. Die Verunsicherung bleibt.