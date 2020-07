Waffenembargo gegen Iran nicht verlängert

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Dienstag abend (Ortszeit) nicht auf den US-Vorschlag einigen können, das im November auslaufende Waffenembargo gegen den Iran unbegrenzt zu verlängern. US-Außenminister Michael Pompeo hatte sich dafür ausgesprochen. In einer Kabinettssitzung am Mittwoch sagte der iranische Präsident Hassan Rohani, die USA hätten eine »große politische Niederlage« erlitten. (dpa/jW)