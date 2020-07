Ethnische Spannungen in Äthiopien nehmen zu

Addis Abeba. In Äthiopien sind die Proteste nach dem Tod eines prominenten Sängers der Oromo eskaliert. Einsatzkräfte töteten bei der Niederschlagung der Demonstrationen am Dienstag mindestens sieben Menschen. Der Sänger Hachalu Hundessa, der für seine politischen Lieder bekannt war und von vielen Oromo als Verfechter der Bevölkerungsgruppe angesehen wurde, war am Montag getötet worden. Die Oromo sind die größte ethnische Gruppe in Äthiopien, doch sie beklagen eine Marginalisierung. (dpa/jW)