Türkei plant Kontrolle »sozialer Medien«

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine strenge Kontrolle von sogenannten sozialen Medien angekündigt. »Diese Kanäle, in denen es von Lügen, Beleidigungen, Angriffen auf das Persönlichkeitsrecht und Rufmorden wimmelt, müssen reguliert werden«, sagte er am Mittwoch. Er wolle so bald wie möglich einen Gesetzesentwurf zur Kontrolle ins Parlament einbringen lassen. Zudem werde man Zugangssperren und rechtliche und finanzielle Sanktionen einführen, so Erdogan. (dpa/jW)