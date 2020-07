EU-Ratspräsidentschaft zur Krisenbewältigung

Berlin. Die am 1. Juli begonnene deutsche EU-Ratspräsidentschaft wird laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor allem mit Krisenbewältigung beschäftigt sein. Die Coronapandemie und der nötige Aufschwung nach dem Wirtschaftseinbruch präge den halbjährigen deutschen Ratsvorsitz, sagte Merkel bei der Regierungsbefragung am Mittwoch im Bundestag. Deutschland werde trotz der drohenden US-Sanktionen die Fertigstellung der Gaspipeline »Nord Stream 2« in der Ostsee unterstützen. Die im US-Kongress diskutierten Sanktionen seien exterritorial und entsprächen nicht dem deutschen Rechtsverständnis, sagte die Kanzlerin. (Reuters/dpa/jW)