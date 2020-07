Trump stimmt Abzug von Truppen aus BRD zu

Washington. US-Präsident Donald Trump hat einem Vorschlag zum Teilabzug von 9.500 der gegenwärtig rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland zugestimmt. Dies teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag (Ortszeit) mit. Minister Mark Esper und Generalstabschef Mark Milley hatten das Vorhaben demnach am Montag mit Trump im Weißen Haus besprochen. Ein Zeitplan für den Abzug wurde zunächst nicht bekannt. Das Pentagon werde den Kongress in den kommenden Wochen darüber unterrichten, erklärte der Sprecher des Ministeriums weiter. Der US-Kongress könnte den von Trump gewünschten Teilabzug aber noch blockieren. (dpa/jW)