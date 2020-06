Die gestohlene Tür

Nach dem Fund der Ausgangstür des Pariser Klubs Bataclan in einem Landhaus in den Abruzzen (Italien) sind in der vergangenen Woche sechs Verdächtige in Frankreich festgenommen worden, wie die Pariser Justiz am Sonnabend bestätigte. Die Anfang 2019 gestohlene Tür der Konzerthalle, in der 2015 bei einem Terroranschlag 90 Menschen getötet wurden, ziert ein Frauenbild, das dem britischen Streetart-Künstler Banksy zugeschrieben wird. Den Verdächtigen wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. (dpa/jW)