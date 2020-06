Nachschlag: Gelungener Raubzug

Jens Wolf/dpa Verwitterter Schriftzug in Magdeburg, aufgenommen 2013

Es ist schon erstaunlich, mit welcher Ahnungslosigkeit einer der größten Raubzüge der Geschichte gelingen konnte. In dieser Doku geht es um die Treuhand und den Osten. Thilo Sarrazin gibt freimütig zu, wie er vor 30 Jahren als Referatsleiter im BRD-Finanzministerium durch die Lektüre des »Lexikon der DDR von A bis Z« und des Statistischen Jahrbuchs zum einzigen DDR-Experten der Bonner Regierung wurde. Auf wissenschaftliche Expertisen, in denen appelliert wird, das Selbstwertgefühl der Menschen aus dem Osten zu achten, pfeift er. 1,6 Millionen Erwerbslose preiste Sarrazin im Zuge der Währungsunion ein, es sollten einige mehr werden. Heute schreibt er rassistische Bücher und verkauft nicht wenige davon an die, die damals um ihre Existenz gebracht wurden. Kontrastiert werden die Interviews mit ihm wie auch dem damaligen Ressortchef Theodor Waigel vom Schauspieler Stephan Grossmann, ein Dresdner, der den naiven DDR-Bürger verkörpert. Zu Kanzler Kohl habe er »absolutes Vertrauen« gehabt. (mme)